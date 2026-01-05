إدانة 10 أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على سيدة فرنسا الأولى

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن محكمة في باريس أدانت 10 أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، في أحدث دعوى قضائية أثارتها ادعاءات كاذبة بأنها متحولة جنسيا بعد أن ولدت رجلا.



وحوكم العشرة، وهم ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاما، في محكمة جنائية في باريس بتهم الإدلاء بتعليقات مؤذية حول جنس بريجيت ماكرون وميولها الجنسية، بما في ذلك تشبيه فارق السن بينها وبين زوجها "بالاستغلال الجنسي للأطفال".