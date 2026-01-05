زيلينسكي يعين نائبة سابقة لرئيس الوزراء الكندي مستشارة اقتصادية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه عين كريستيا فريلاند النائبة السابقة لرئيس الوزراء الكندي مستشارة له في مجال التنمية الاقتصادية، مشيدا بخبرتها في جذب الاستثمارات.



وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "في الوقت الحالي، تحتاج أوكرانيا إلى تعزيز قدرتها الداخلية على الصمود، سواء من أجل تعافي أوكرانيا إذا حققت الدبلوماسية نتائج بأسرع ما يمكن، أو لتعزيز دفاعنا إذا استغرق الأمر وقتا أطول لإنهاء هذه الحرب بسبب التأخير من جانب شركائنا".



وشغلت فريلاند، التي تنحدر من أصول أوكرانية، منصب نائبة رئيس وزراء كندا بين عامي 2019 و2024. وهي حاليا نائبة في البرلمان الكندي، كما أنها المبعوثة الخاصة لأوتاوا إلى أوكرانيا.