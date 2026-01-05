ماكرون يؤكد عدم موافقة فرنسا على طريقة إزاحة مادورو في فنزويلا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مجلس الوزراء أن بلاده "لا تدعم ولا توافق" على "الأسلوب" الذي استخدمته الولايات لمتحدة للقبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ونقله إلى أراضيها، على ما أفادت المتحدثة باسم الحكومة.



وقالت مود بريغون للصحافيين إن ماكرون اعتبر في الوقت نفسه أن مادورو "ديكتاتور" وأن رحيله "خبر سار للفنزويليين".



وكان الرئيس الفرنسي تعرض لانتقادات ولا سيما من اليسار، أخذت عليه عدم تنديده بأسلوب واشنطن في تنفيذ العملية ضد مادورو في رد فعله الأول عليها.

