ألمانيا: على الولايات المتحدة أن تفسر للعالم تصرفاتها في فنزويلا

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تفسر للعالم تصرفاتها في فنزويلا.



وذكر المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي دوري أنه يجب على الولايات المتحدة "أن تفسر للمجتمع الدولي على أي أساس يجب الحكم على الأفعال التي شهدناها خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا لم يحدث بعد".