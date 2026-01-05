رئيس وزراء المجر: التطورات في فنزويلا من شأنها أن تفضي إلى وضع أكثر ملاءمة بأسواق الطاقة

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن أحدث التطورات في فنزويلا من شأنها أن تفضي إلى وضع أكثر ملاءمة في أسواق الطاقة العالمية.وأشار الى أن فنزويلا والولايات المتحدة معا ربما تسيطران على 40 إلى 50 بالمئة من مخزونات النفط العالمية، مما قد يؤثر بشكل كبير على الأسعار العالمية.