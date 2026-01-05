رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن وسوريا ولبنان هذا الأسبوع

تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأردن وسوريا ولبنان هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المفوضية.



وكشفت باولا بينيو أن فون دير لايين ستزور البلدان الثلاثة ابتداء من الخميس، من دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الزيارة.