الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن وسوريا ولبنان هذا الأسبوع
أخبار دولية
2026-01-05 | 06:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن وسوريا ولبنان هذا الأسبوع
تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأردن وسوريا ولبنان هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المفوضية.
وكشفت باولا بينيو أن فون دير لايين ستزور البلدان الثلاثة ابتداء من الخميس، من دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الزيارة.
أخبار لبنان
أخبار دولية
أورسولا فون دير لايين
الأردن
سوريا
لبنان
التالي
سويسرا تعلن أنها ستجمّد أي أصول لمادورو "بأثر فوري"
رئيس وزراء المجر: التطورات في فنزويلا من شأنها أن تفضي إلى وضع أكثر ملاءمة بأسواق الطاقة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:46
مصادر دبلوماسية فرنسية: ستُعقد جولة جديدة من المفاوضات السورية - الإسرائيلية بوساطة أميركية في باريس في 6 كانون الثاني ووزير الخارجية الفرنسية سيجري هذا المساء محادثات مع نظيره السوري
آخر الأخبار
07:46
مصادر دبلوماسية فرنسية: ستُعقد جولة جديدة من المفاوضات السورية - الإسرائيلية بوساطة أميركية في باريس في 6 كانون الثاني ووزير الخارجية الفرنسية سيجري هذا المساء محادثات مع نظيره السوري
0
آخر الأخبار
07:43
مادورو يصل إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك
آخر الأخبار
07:43
مادورو يصل إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك
0
أخبار دولية
07:35
كير ستارمر يؤكد دعم لندن لكوبنهاغن على خلفية دعوة ترامب مجددا لضم غرينلاند
أخبار دولية
07:35
كير ستارمر يؤكد دعم لندن لكوبنهاغن على خلفية دعوة ترامب مجددا لضم غرينلاند
0
آخر الأخبار
07:26
مركز طوارىء الصحة: جريحان في الغارة الاسرائيلية على بريقع
آخر الأخبار
07:26
مركز طوارىء الصحة: جريحان في الغارة الاسرائيلية على بريقع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:35
كير ستارمر يؤكد دعم لندن لكوبنهاغن على خلفية دعوة ترامب مجددا لضم غرينلاند
أخبار دولية
07:35
كير ستارمر يؤكد دعم لندن لكوبنهاغن على خلفية دعوة ترامب مجددا لضم غرينلاند
0
أخبار دولية
07:09
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون ماتشادو جزءا من العملية الانتقالية في فنزويلا
أخبار دولية
07:09
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون ماتشادو جزءا من العملية الانتقالية في فنزويلا
0
أخبار دولية
07:06
سوريا وإسرائيل تستأنفان المحادثات للتوصل إلى اتفاق أمني
أخبار دولية
07:06
سوريا وإسرائيل تستأنفان المحادثات للتوصل إلى اتفاق أمني
0
أخبار دولية
07:01
السيسي استقبل وزير الخارجية السعودي
أخبار دولية
07:01
السيسي استقبل وزير الخارجية السعودي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-20
المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت
أخبار لبنان
2025-11-20
المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت
0
أخبار دولية
2026-01-01
عقوبات أميركية على شركات عاملة في قطاع النفط الفنزويليّ
أخبار دولية
2026-01-01
عقوبات أميركية على شركات عاملة في قطاع النفط الفنزويليّ
0
منوعات
2025-12-30
بوابات مغلقة وأسلاك كهربائية وتمارين قاسية... "سجون السمنة": الحل الصيني القاسي لإنقاص الوزن (فيديو)
منوعات
2025-12-30
بوابات مغلقة وأسلاك كهربائية وتمارين قاسية... "سجون السمنة": الحل الصيني القاسي لإنقاص الوزن (فيديو)
0
رياضة
06:42
مانشستر يونايتد يقيل مدربه روبن أموريم
رياضة
06:42
مانشستر يونايتد يقيل مدربه روبن أموريم
بالفيديو
d-none hideMe
0
اقتصاد
06:53
مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان يعقد اجتماعا مع المصارف... إليكم التفاصيل
اقتصاد
06:53
مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان يعقد اجتماعا مع المصارف... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
06:11
ماكرون يؤكد عدم موافقة فرنسا على طريقة إزاحة مادورو في فنزويلا
أخبار دولية
06:11
ماكرون يؤكد عدم موافقة فرنسا على طريقة إزاحة مادورو في فنزويلا
0
أخبار دولية
03:44
الخارجية الإيرانية تدعو الولايات المتحدة الى الإفراج عن مادورو: هذا أمر غير قانوني ولا يدعو إلى الفخر
أخبار دولية
03:44
الخارجية الإيرانية تدعو الولايات المتحدة الى الإفراج عن مادورو: هذا أمر غير قانوني ولا يدعو إلى الفخر
0
أخبار لبنان
03:24
بقائي: العلاقة مع لبنان عريقة وطويلة الأمد... وإجراءات اعتماد السفير الإيراني الجديد استُكملت
أخبار لبنان
03:24
بقائي: العلاقة مع لبنان عريقة وطويلة الأمد... وإجراءات اعتماد السفير الإيراني الجديد استُكملت
0
أخبار دولية
02:19
ترامب: "نحن من يقود" فنزويلا
أخبار دولية
02:19
ترامب: "نحن من يقود" فنزويلا
0
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
0
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
0
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
0
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
2
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
3
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
4
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
5
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
6
أخبار دولية
02:01
الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"
أخبار دولية
02:01
الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"
7
أخبار دولية
01:23
ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون
أخبار دولية
01:23
ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون
8
آخر الأخبار
06:09
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن
آخر الأخبار
06:09
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More