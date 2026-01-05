سويسرا تعلن أنها ستجمّد أي أصول لمادورو "بأثر فوري"

أعلنت الحكومة السوسرية أنها قررت تجميد أي أصول يملكها الرئيس الفنزويلي نيكولاس ومادورو وشركاؤه في سويسرا "بأثر فوري".



وقالت في بيان: "من خلال القيام بذلك، يهدف المجلس الفدرالي (الحكومة) إلى منع تحويل الأصول إلى الخارج"، مشددة على أنه "إذا كشفت أي إجراءات قانونية مستقبلية أنه تم الحصول على الأموال بشكل غير شرعي، فستسعى سويسرا لضمان أن (توظف الأموال) في ما يصب بمصلحة الشعب الفنزويلي".