السيسي استقبل وزير الخارجية السعودي

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.