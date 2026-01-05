سوريا وإسرائيل تستأنفان المحادثات للتوصل إلى اتفاق أمني

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نقلا عن مصدر حكومي، أن وفدا حكوميا برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس إدارة المخابرات العامة حسين السلامة يشارك في مفاوضات جارية مع إسرائيل بوساطة أميركية.ونقلت الوكالة عن المصدر الحكومي قوله إن المباحثات تتركز على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن من ديسمبر كانون الأول 2024، "في إطار اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار وتضمن منع أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية السورية".