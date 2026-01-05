الأخبار
سوريا وإسرائيل تستأنفان المحادثات للتوصل إلى اتفاق أمني
أخبار دولية
2026-01-05 | 07:06
مشاهدات عالية
سوريا وإسرائيل تستأنفان المحادثات للتوصل إلى اتفاق أمني
أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نقلا عن مصدر حكومي، أن وفدا حكوميا برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس إدارة المخابرات العامة حسين السلامة يشارك في مفاوضات جارية مع إسرائيل بوساطة أميركية.
ونقلت الوكالة عن المصدر الحكومي قوله إن المباحثات تتركز على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن من ديسمبر كانون الأول 2024، "في إطار اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار وتضمن منع أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية السورية".
أخبار دولية
وإسرائيل
تستأنفان
المحادثات
للتوصل
اتفاق
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون ماتشادو جزءا من العملية الانتقالية في فنزويلا
السيسي استقبل وزير الخارجية السعودي
مقالات ذات صلة
2025-11-30
ترامب: هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا بعد محادثات فلوريدا
2025-11-06
مصادر رويترز: أميركا تتأهّب لتأسيس وجود عسكريّ في قاعدة جوية في دمشق بهدف مراقبة اتفاق أمنيّ مرتقب بين سوريا وإسرائيل
2025-11-17
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المفاوضات مع سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وصلت إلى طريق مسدود
2025-11-01
المبعوث الاميركي توم براك في منتدى حوار المنامة: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
12:52
والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة
11:26
غارة استهدفت بصاروخين منزلا في أنان
01:42
الرئيس الكولومبي: عملية اختطاف مادورو "لا أساس قانونيا لها"
01:20
انخفاض أسعار النفط بنحو 1% عقب العملية الأميركية في فنزويلا
11:49
دمشق تنفي حصول "حدث أمني استهدف" الشرع ومصدران يتحدثان عن إطلاق رصاص في القصر الرئاسي
13:53
عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
