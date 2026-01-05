الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون ماتشادو جزءا من العملية الانتقالية في فنزويلا

أعلن الاتحاد الأوروبي أن على زعيمي المعارضة ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزالس أوروتيا أن يشاركا في أي عملية انتقال سياسي في فنزويلا، بعدما استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيامهما بأي دور.



وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر إن "الخطوات التالية تتعلّق بالحوار باتّجاه عملية انتقال ديموقراطية ينبغي بأن تشمل إدموندو غونزالس أوروتيا وماريا كورينا ماتشادو".