الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كير ستارمر يؤكد دعم لندن لكوبنهاغن على خلفية دعوة ترامب مجددا لضم غرينلاند

أخبار دولية
2026-01-05 | 07:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كير ستارمر يؤكد دعم لندن لكوبنهاغن على خلفية دعوة ترامب مجددا لضم غرينلاند
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كير ستارمر يؤكد دعم لندن لكوبنهاغن على خلفية دعوة ترامب مجددا لضم غرينلاند

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعم لندن للدنمارك بعدما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.
     
وقال ستارمر في إشارة إلى رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن: "أقف إلى جانبها وهي محقّة بشأن مستقبل غرينلاند"، مضيفا أن "غرينلاند ومملكة الدنمارك ستقرران مستقبل غرينلاند، وحدهما غرينلاند ومملكة الدنمارك".
     
وجاءت تصريحات ستارمر بعدما حضت فريدريكسن الولايات المتحدة الأحد على التوقف عن "تهديد حليفتها التاريخية" بعد تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة "تحتاج" إلى غرينلاند.
     
 

أخبار دولية

ستارمر

لكوبنهاغن

خلفية

ترامب

مجددا

غرينلاند

LBCI التالي
مقتل شخصين في غارات روسية على كييف
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون ماتشادو جزءا من العملية الانتقالية في فنزويلا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-27

ترامب يؤكد مجددا رغبته في لقاء كيم جونغ أون

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-26

عون يؤكّد للسفير الأميركي حرصه على تعزيز العلاقات ويعلن جهوزيته لتلبية دعوة ترامب إلى واشنطن

LBCI
أخبار دولية
2025-12-06

ماكرون يزور لندن الاثنين للقاء ستارمر وزيلينسكي وميرتس

LBCI
أخبار دولية
2025-11-12

زيلينسكي يدعو وزيري العدل والطاقة إلى الاستقالة على خلفية فضيحة فساد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟

LBCI
أخبار دولية
12:52

والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-03

انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)

LBCI
منوعات
2025-11-20

صادمة في بلد عربي... مراهقة تفارق الحياة على يد والدها بعد "تأديبها" في الشارع: لهذا السبب!

LBCI
حال الطقس
2025-12-31

المنخض الجوي الى اشتداد والثلوج فجر الجمعة تلامس الـ١١٠٠ متر

LBCI
أخبار دولية
07:35

كير ستارمر يؤكد دعم لندن لكوبنهاغن على خلفية دعوة ترامب مجددا لضم غرينلاند

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

قضية ابو عمر… إليكم المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:27

انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...

LBCI
خبر عاجل
03:39

إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة

LBCI
فنّ
14:40

أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:05

استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح

LBCI
أخبار لبنان
09:36

أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم

LBCI
أخبار لبنان
00:03

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...

LBCI
خبر عاجل
03:53

وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم

LBCI
أخبار لبنان
08:14

جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More