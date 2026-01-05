كير ستارمر يؤكد دعم لندن لكوبنهاغن على خلفية دعوة ترامب مجددا لضم غرينلاند

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعم لندن للدنمارك بعدما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.وقال ستارمر في إشارة إلى رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن: "أقف إلى جانبها وهي محقّة بشأن مستقبل غرينلاند"، مضيفا أن "غرينلاند ومملكة الدنمارك ستقرران مستقبل غرينلاند، وحدهما غرينلاند ومملكة الدنمارك".وجاءت تصريحات ستارمر بعدما حضت فريدريكسن الولايات المتحدة الأحد على التوقف عن "تهديد حليفتها التاريخية" بعد تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة "تحتاج" إلى غرينلاند.