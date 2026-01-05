مقتل شخصين في غارات روسية على كييف

أسفرت ضربات روسية على مستشفى في كييف عن مقتل شخصين، واستدعت إجلاء السكان في منتصف الليل وسط درجات حرارة منخفضة جدا، عشيّة اجتماع مقرر لحلفاء أوكرانيا في محاولة لاستئناف الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب.



ودوت صفارات الإنذار ليلا في مختلف أنحاء أوكرانيا التي استُهدفت بـ16 طائرة مسيرة، بحسب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي أبلغ أيضا عن انقطاعات في التيار الكهربائي.



وفي العاصمة كييف، أصيب مستشفى خاص، ما أدى إلى نشوب حريق ومقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، بحسب أجهزة الطوارئ التي بثّت مشاهد لمبنى واجهته مدمرة، ولإجلاء مرضى على نقالات.



وتحدثت مديرة المستشفى مارغريتا ماليوفانا عن "ليلة مرعبة". وقالت لوكالة فرانس برس إنّ 26 مريضا كانوا موجودين وقت تنفيذ الضربات، مشيرة إلى مقتل رجل يبلغ 30 عاما.



وأضافت "سُجّلت بعض الإصابات الطفيفة وعولجت في المستشفى، فيما شعر البعض بتوتر شديد".

