رئيسة المكسيك: "أميركا ليست ملكا لأي عقيدة ولأي قوة"
أخبار دولية
2026-01-05 | 09:46
رئيسة المكسيك: "أميركا ليست ملكا لأي عقيدة ولأي قوة"
أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أن أميركا "ليست ملكا" لأي عقيدة أو قوة"، وذلك بعد العملية العسكرية الأميركية في كراكاس للقبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك.
وبعدما وصف ترامب العملية بأنها تحديث لعقيدة مونرو، وهو مبدأ في السياسة الأميركية أطلقه الرئيس الأميركي الخامس جيمس مونرو عام 1823، مفاده أن أميركا اللاتينية ينبغي أن تكون منطقة نفوذ للولايات المتحدة محظورة على القوى الأجنبية، ردت شينباوم الاثنين قائلة "أميركا ليست ملكا لأي عقيدة أو قوة. القارة الأميركية ملك لشعوب كل دولة من الدول التي تشكلها".
أخبار دولية
المكسيك:
"أميركا
عقيدة
قوة"
التالي
زيلينسكي يستبدل رئيس جهاز الأمن الوطنيّ
مقتل شخصين في غارات روسية على كييف
السابق
