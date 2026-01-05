زيلينسكي يستبدل رئيس جهاز الأمن الوطنيّ

استبدل الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي رئيس جهاز الأمن الوطنيّ فاسيل ماليوك المعروف بشن عمليات كبيرة ضد روسيا، في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق.

وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعيّ: "شكرته على عمله”.

ونشر صورا لاجتماعه مع ماليوك البالغ 42 عامًا، تُظهر الرجلين يتصافحان.

واكتسب الجنرال ماليوك شعبية واسعة في بلاده بعد سلسلة هجمات واسعة النطاق على روسيا التي تشن هجوما على أوكرانيا منذ نحو أربع سنوات.

ولفت زيلينسكي إلى أنّ ماليوك، الذي ترأس جهاز الأمن الأوكرانيّ منذ العام 2022، سيواصل عمله داخل الجهاز وسيركز على عمليات ضد روسيا، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

كما وقّع زيلينسكي مرسوما بتعيين يفغيني خمارا، رئيس قسم "ألفا" المتخصص في عمليات الكوماندوس داخل جهاز الأمن، رئيسا موقتا للجهاز.