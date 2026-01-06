31 شخصا قضوا في غرق مركب مهاجرين غرق قبالة سواحل غامبيا ليلة رأس السنة

قضى 31 شخصًا على الأقل غرقًا إثر انقلاب مركب مكتظ بمهاجرين غير نظاميين ليلة رأس السنة قبالة سواحل غامبيا، وفق ما أعلنت الحكومة، في تحديث لحصيلة سابقة كانت تفيد بمقتل سبعة.وأفادت الحكومة في بيان بشأن الواقعة "هناك العديد من المفقودين ويخشى أن يكونوا لقوا حتفهم".في الحادثة الأخيرة، أطلق مركب كان يقل أكثر من 200 شخص نداء استغاثة ليل 31 كانون الأول -1 كانون الثاني قرب منطقة نورث بانك.وأطلقت البحرية الغامبية إثر تلقيها نداء الاستغاثة عملية بحث وإنقاذ بعد منتصف الليل، بمشاركة سفن حربية وقارب صيد عرض المساعدة.وقالت الحكومة في بيانها المحدث إنه "تم انتشال 15 جثة (لأشخاص) من غامبيا و16 جثة (لأشخاص) من السنغال" ما رفع الحصيلة السابقة التي كانت تفيد بمقتل 7 أشخاص على الأقل. كما أنقذ 102 شخص نُقل 23 منهم إلى المستشفى.