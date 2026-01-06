الدنمارك تحذر واشنطن حول غرينلاند: مهاجمة دولة في الناتو ستنهي "كل شيء"

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن تصبح غرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة بإدانة دولية وبرد صارم من رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن التي حذرت من أن مهاجمة دولة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعني أن "كل شيء" سينتهي.وقالت فريدريكسن للقناة الدنماركية الثانية "إذا اختارت الولايات المتحدة شن هجوم عسكري على دولة أخرى عضو في حلف الناتو، فسينتهي كل شيء، بما في ذلك حلف الناتو، وبالتالي النظام الأمني القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".ووصفت فريدريكسن الوضع بأنه "خطير" وقالت "سأفعل كل ما في وسعي لمنع حدوث ذلك".أما رئيس وزراء الجزيرة التابعة للدنمارك والمتمتعة بالحكم الذاتي فرد بقوله "هذا يكفي" داعيًا واشنطن للتخلي عن "أوهام الضم".