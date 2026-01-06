الأخبار
الدنمارك تحذر واشنطن حول غرينلاند: مهاجمة دولة في الناتو ستنهي "كل شيء"
أخبار دولية
2026-01-06 | 01:13
مشاهدات عالية
الدنمارك تحذر واشنطن حول غرينلاند: مهاجمة دولة في الناتو ستنهي "كل شيء"
قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن تصبح غرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة بإدانة دولية وبرد صارم من رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن التي حذرت من أن مهاجمة دولة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعني أن "كل شيء" سينتهي.
وقالت فريدريكسن للقناة الدنماركية الثانية "إذا اختارت الولايات المتحدة شن هجوم عسكري على دولة أخرى عضو في حلف الناتو، فسينتهي كل شيء، بما في ذلك حلف الناتو، وبالتالي النظام الأمني القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
ووصفت فريدريكسن الوضع بأنه "خطير" وقالت "سأفعل كل ما في وسعي لمنع حدوث ذلك".
أما رئيس وزراء الجزيرة التابعة للدنمارك والمتمتعة بالحكم الذاتي فرد بقوله "هذا يكفي" داعيًا واشنطن للتخلي عن "أوهام الضم".
أخبار دولية
واشنطن
غرينلاند:
مهاجمة
الناتو
ستنهي
"كل
شيء"
زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب قبالة سواحل غرب اليابان
31 شخصا قضوا في غرق مركب مهاجرين غرق قبالة سواحل غامبيا ليلة رأس السنة
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
11:32
رئيسة وزراء الدنمارك: إذا هاجم الأميركيون دولة في الناتو فسينتهي "كل شيء"
أخبار دولية
11:32
رئيسة وزراء الدنمارك: إذا هاجم الأميركيون دولة في الناتو فسينتهي "كل شيء"
0
آخر الأخبار
11:19
رئيسة وزراء الدنمارك: إذا هاجم الأميركيون دولة في الناتو فسينتهي "كل شيء"
آخر الأخبار
11:19
رئيسة وزراء الدنمارك: إذا هاجم الأميركيون دولة في الناتو فسينتهي "كل شيء"
0
أخبار دولية
2026-01-05
رئيسة وزراء الدنمارك تدعو الولايات المتحدة الى "الكف عن تهديداتها" بشأن غرينلاند
أخبار دولية
2026-01-05
رئيسة وزراء الدنمارك تدعو الولايات المتحدة الى "الكف عن تهديداتها" بشأن غرينلاند
0
أخبار دولية
2025-12-31
اليابان تحذر من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان "تصعّد التوتر"
أخبار دولية
2025-12-31
اليابان تحذر من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان "تصعّد التوتر"
0
أخبار دولية
06:02
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: التدخل الأميركيّ في فنزويلا يشكل انتهاكًا للقانون
أخبار دولية
06:02
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: التدخل الأميركيّ في فنزويلا يشكل انتهاكًا للقانون
0
أخبار دولية
05:31
إجلاء السياح العالقين في سقطرى اعتبارا من الأربعاء
أخبار دولية
05:31
إجلاء السياح العالقين في سقطرى اعتبارا من الأربعاء
0
أخبار دولية
04:27
تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في مزرعة شمال إسرائيل
أخبار دولية
04:27
تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في مزرعة شمال إسرائيل
0
أخبار دولية
04:19
بحثٌ سعوديّ سوريّ في فرص تطوير التعاون
أخبار دولية
04:19
بحثٌ سعوديّ سوريّ في فرص تطوير التعاون
0
منوعات
14:28
من دون كلفة إضافية... 4 خطوات بسيطة تجعل نظام التدفئة في المنزل أكثر سخونة
منوعات
14:28
من دون كلفة إضافية... 4 خطوات بسيطة تجعل نظام التدفئة في المنزل أكثر سخونة
0
حال الطقس
04:39
استقرار جوي تام بانتظار منخفض الجمعة
حال الطقس
04:39
استقرار جوي تام بانتظار منخفض الجمعة
0
آخر الأخبار
2025-12-01
خلوة البابا لاوون مع البطاركة الكاثوليك في السفارة البابوية مستمرة
آخر الأخبار
2025-12-01
خلوة البابا لاوون مع البطاركة الكاثوليك في السفارة البابوية مستمرة
0
أخبار دولية
2026-01-03
انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)
أخبار دولية
2026-01-03
انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
1
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
2
أخبار لبنان
12:57
بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"
أخبار لبنان
12:57
بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"
3
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
4
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
5
أخبار لبنان
12:01
البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”
أخبار لبنان
12:01
البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”
6
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام
7
آخر الأخبار
06:09
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن
آخر الأخبار
06:09
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن
8
خبر عاجل
13:30
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط
خبر عاجل
13:30
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط
