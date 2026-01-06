زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب قبالة سواحل غرب اليابان

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات ساحل غرب اليابان، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية، دون إصدار أي تحذير من تسونامي.



وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال سُجل عند الساعة 10.18 صباحا (01.18 بتوقيت غرينتش) في محافظة شيماني، مشيرة إلى أن المنطقة نفسها تعرضت بعد ذلك بوقت قصير لهزات أرضية أضعف بلغت قوتها 4,5 و5,1 و3,8 درجات.



من جهتها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن قوة الزلزال بلغت 5,8 درجات.



وأظهرت الصور الأولى لمدينة ماتسوي القريبة من مركز الزلزال، بثتها محطة "إن إتش كيه"، عدم وجود أضرار.