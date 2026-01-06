كمبوديا تبلغ تايلاند بأنها أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضيها

أعلن الجيش التايلاندي أن كمبوديا أبلغت تايلاند بأنها أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضيها، بعدما اتّهمتها بانكوك بانتهاك وقف إطلاق النار وإصابة أحد جنودها بنيران قذائف هاون في منطقة حدودية.



وأفاد الجيش التايلاندي في بيان "تم الاتصال بوحدة عسكرية في المنطقة من الجانب الكمبودي الذي أوضح أنه لم تكن هناك نية لإطلاق النار على الأراضي التايلاندية وأن الحادث ناجم عن خطأ تشغيلي".