اتحاد فنزويلي: احتجاز 14 من العاملين في مجال الإعلام

أعلن اتحاد عمال الصحافة في فنزويلا أنه جرى احتجاز 14 من العاملين في مجال الإعلام أثناء تغطيتهم للأحداث في العاصمة الفنزويلية كراكاس بما في ذلك مسيرة لدعم الرئيس السابق نيكولاس مادورو وأداء اليمين بالهيئة التشريعية بالبلاد.



وذكر الاتحاد في منشور على منصة "إكس" أنه جرى إطلاق سراح المحتجزين في وقت لاحق وأن أحدهم كان صحفيًا أجنبيًا وتم ترحيله.



وأوضح الاتحاد أن 11 شخصًا من المحتجزين يعملون مع وسائل إعلام دولية وواحدًا مع وسيلة إعلام وطنية.