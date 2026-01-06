كولومبيا: سنواصل العمل مع أميركا في مجال مكافحة تهريب المخدرات

أكدت كولومبيا أنها ستواصل العمل مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات باستخدام معلومات المخابرات والتقنيات الأميركية.



وقال وزير الداخلية الكولومبي أرماندو بينيديتي في مقطع مصور مع وزير العدل أندريس إيداراجا أرسلته الحكومة إلى الصحفيين "أبلغت حكومة كولومبيا نظيرتها الأميركية... بأننا سنواصل التنسيق والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات".



وأوضح أن عمليات مكافحة المخدرات في كولومبيا ستستهدف مختبرات المخدرات والمنظمات الإجرامية ومعسكراتها.



كما أكد إداراجا "سنواصل التشديد على مكافحة هذه الآفة، لا سيما على الحدود الكولومبية الفنزويلية".



وقال وزير الدفاع بيدرو سانتشيث إن هناك "فرصة ذهبية" لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تهريب المخدرات.

