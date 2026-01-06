وول ستريت جورنال: سي.آي.إيه خلصت إلى أن الموالين لنظام مادورو هم الأنسب لقيادة فنزويلا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطلع على تقييم سري لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) خلص إلى أن كبار الموالين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بمن فيهم نائبته ديلسي رودريجيز، هم الأنسب للحفاظ على الاستقرار في حال فقدان مادورو السلطة.



ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحة التقرير.