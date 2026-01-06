رئيس أذربيجان: لن نرسل قوات حفظ سلام إلى غزة

أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف أن بلاده لا تنوي إرسال وحدة من قواتها للمشاركة في عمليات حفظ السلام خارج حدودها، بما في ذلك في غزة.



وأوضح علييف، في مقابلة مع قنوات التلفزيون الأذربيجاني، أن بلاده كانت على اتصال بالإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب بشأن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بقوة حفظ سلام في غزة.



وقال: "أعددنا استبيانا من أكثر من 20 سؤالا وقدمناه للجانب الأميركي. ولا يحتمل أن نشارك في قوات حفظ السلام".



وأضاف: "لا أفكر في المشاركة في أعمال قتالية خارج أذربيجان على الإطلاق".

