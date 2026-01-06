أردوغان وترامب يبحثان مسألتي غزة وفنزويلا والعلاقات المشتركة خلال اتصال هاتفي

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب ناقشا العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية وخطوات تعزيز التجارة والمستجدات في قطاع غزة وفنزويلا خلال اتصال هاتفي.



وذكرت الرئاسة في بيان منشور على منصة "إكس" أن رئيسي البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي ناقشا أيضًا قضايا إقليمية وعالمية أخرى، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.