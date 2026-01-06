روسيا تقصف منشآت طاقة في خاركيف وشركة أميركية في دنيبرو بأوكرانيا

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا شنت خمس هجمات صاروخية على خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للطاقة وهاجمت وحدة مملوكة لشركة بانجي الأميركية للمنتجات الزراعية في مدينة دنيبرو جنوب شرق البلاد.



وذكر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن هجوم دنيبرو، الذي تسبب في تسرب لزيت دوار الشمس، يؤكد حقيقة أن القوات الروسية تستهدف الشركات الأميركية.



وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يتجاهل تمامًا" الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.



ورأى إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف أن الهجمات على مدينته "ليست مجرد هجوم على المنشآت، إنها هجوم على التدفئة والمياه وحياة الناس الطبيعية. إنهم يحاولون تحطيمنا بالخوف والظلام".



وأشار مكتب المدعي العام في إقليم خاركيف في بيان الى أن مدنيًا واحدًا على الأقل أصيب في الهجوم.



وقال بوريس فيلاتوف، رئيس بلدية دنيبرو، إن الهجوم على شركة بانجي أدى إلى تسرب 300 طن من زيت دوار الشمس.



وكتب فيلاتوف على تطبيق "تيليجرام للتراسل": "يباشر عمال المرافق العامة أعمال التنظيف ونشر الرمال والحصى"، مضيفًا أن التسرب سيغلق طريقًا رئيسيًا على ضفاف النهر ليومين أو ثلاثة.



وكتب سيبيها على منصة التواصل الاجتماعي إكس "لم يكن هذا الهجوم خطأ، وإنما كان متعمدًا، إذ حاول الروس ضرب هذه المنشأة مرات عدة. تستهدف روسيا الشركات الأميركية في أوكرانيا استهدافًا ممنهجًا".



وقال إن الهجمات كشفت عن "تجاهل بوتين التام لجهود السلام التي يقودها الرئيس دونالد ترامب. وهذا هو السبب في ضرورة دفع عملية السلام إلى الأمام".