بحثٌ سعوديّ سوريّ في فرص تطوير التعاون

تلقى ولي العهد السعوديّ رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس السوريّ أحمد الشرع، للبحث في فرص تطوير التعاون في مختلف المجالات.



كما بحثا في استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.