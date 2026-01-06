تفشي ​سلالة ‍من ‌إنفلونزا الطيور في مزرعة شمال إسرائيل

⁠أبلغت إسرائيل عن تفشي سلالة إتش5إن1 شديدة ‍العدوى ‍من ‌إنفلونزا الطيور في مزرعة في الشمال، وفق ما أعلنت المنظمة ‍العالمية لصحة الحيوان.



رُصد هذا التفشي، وهو الأول من نوعه في إسرائيل منذ عام، في مجموعة من ألفي بطة مما أدى إلى ⁠نفوق 90 طائرًا، على ما نقلته المنظمة عن ‍تقرير صادر عن ‍السلطات الإسرائيلية.



وتم إعدام الطيور المتبقية ‍كإجراء احترازيّ.