بحثٌ سوريّ فرنسيّ في سبل تعزيز الشراكات

التقى وزير الخارجية والمغتربين، السيد أسعد حسن الشيباني، نظيره الفرنسي السيد جان نويل بارو في العاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، إضافةً إلى استعداد فرنسا لعودة شركاتها للعمل في سوريا.… pic.twitter.com/g12NuRduBU
— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) January 6, 2026
