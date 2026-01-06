بحثٌ سوريّ فرنسيّ في سبل تعزيز الشراكات

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوريّ أسعد حسن الشيباني، مع نظيره الفرنسيّ جان نويل بارو، القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، إضافةً إلى استعداد فرنسا لعودة شركاتها للعمل في سوريا.



وأكد الوزير الفرنسيّ، خلال اجتماعهما في باريس، التزام بلاده بدعم سوريا في مسيرة النهوض وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصاديّ، وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.