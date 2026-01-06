الأخبار
إجلاء السياح العالقين في سقطرى اعتبارا من الأربعاء

أخبار دولية
2026-01-06 | 05:31
إجلاء السياح العالقين في سقطرى اعتبارا من الأربعاء

أعلن مسؤول محلّيّ لوكالة فرانس برس أنّ السياح العالقين في سقطرى اليمنية ويتجاوز عددهم 400 شخص، سيبدأون المغادرة إلى السعودية اعتبارًا من الأربعاء، بعدما علقوا في الجزيرة إثر توقف الرحلات الجوية وسط تصاعد النزاع.
     
خلال الأيام القليلة الماضية، فُرضت قيود واسعة على الرحلات من وإلى اليمن عقب تصاعد المواجهات بين المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات والحكومة اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية.
     
أكّد مسؤول في مطار سقطرى أنه "سيتم إجلاء السياح العالقين في الجزيرة البالغ عددهم 416 شخصًا عبر طيران اليمنية إلى مدينة جدة السعودية"، ابتداء من الأربعاء.
     
وأوضح المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الرحلات ستكون من سقطرى إلى عدن ثم إلى مطار جدة.
         
وأفاد المسؤول بأنّ السياح العالقين قدموا من مطار أبوظبي عبر طيران العربية، وهي شركة طيران إماراتية للرحلات منخفضة التكلفة.
     
وقال إنّ "الحكومتين اليمنية والسعودية تمنعان أي رحلات مباشرة من الإمارات إلى اليمن بما فيها تلك المتجهة إلى سقطرى".

