مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: التدخل الأميركيّ في ⁠فنزويلا يشكل انتهاكًا للقانون

أكدت ‍مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ضرورة أن يشدد المجتمع ‍الدوليّ ‍على ‌أن التدخل الأميركيّ في ⁠فنزويلا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويجعل الدول في ⁠جميع أنحاء ‍العالم أقل ‍أمنا.



وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا ‌شمداساني للصحافيين إنّ ما حدث "يرسل إشارة مفادها بأنّ الأقوياء بإمكانهم فعل ⁠ما يحلو لهم".



وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية في فنزويلا التي أفضت إلى اعتقال نيكولاس مادورو.



وحذّرت من أنها "قوّضت مبدأ أساسيا في القانون الدوليّ".