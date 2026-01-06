وزارة العدل الأميركية: أكثر من مليوني ملف مرتبطة بقضية إبستين لم تنشر بعد

أكّدت وزراة العدل الأميركية أنّ أكثر من مليوني ملف مرتبطة على الأرجح بقضية إبستين لم تنُشر بعد.



وكان من المُقرر أن تنشر الحكومة الأميركية كلّ الوثائق المتعلقة بالقضية بحلول التاسع عشر من كانون الأول الماضي، لكنها لم تنشر حتى الآن سوى نحو 12 ألفًا و285 ملفًا تضمّ ما مجموعه 125 ألفا و575 صفحة، حسب آخر تحديث نشره المدعي العام في نيويورك جاي كلايتون.



وكتب كلايتون في هذا التحديث المؤلف من خمس صفحات: "أكثر من مليوني وثيقة ما زالت في مراحل مختلفة من المراجعة والنشر".