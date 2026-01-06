بعد الاعتراف بها... وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أرض الصومال

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى أرض الصومال الثلاثاء، بعد أقل من أسبوعين من اعتراف إسرائيل الرسمي بالجمهورية المعلنة من جانب واحد، والتي تعتبرها الصومال جزءا من أراضيها، وفقًا لما أعلنته رئاسة أرض الصومال.



وجاء في بيان لها: "وصل وفد برئاسة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى هرغيسا. وكان في استقباله في المطار مسؤولون من حكومة أرض الصومال".



واعترفت إسرائيل رسميا بأرض الصومال في 26 كانون الأول كدولة "مستقلة وذات سيادة"، علما أنها انفصلت عن الصومال عام 1991.