بيان أوروبيّ مشترك: الدنمرك وغرينلاند وحدهما ​من يمكنهما اتخاذ القرارات

أكّد ⁠قادة فرنسا وألمانيا ‍وإيطاليا ‍وبولندا ‌وإسبانيا وبريطانيا ⁠والدنمرك أنّ غرينلاند ‌مِلك لشعبها.



وشددوا، في بيان مشترك، على أنّ الدنمرك وغرينلاند وحدهما فقط من يمكنهما اتخاذ القرارات في الأمور المتعلقة ⁠بعلاقاتهما.