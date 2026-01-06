إسرائيل وافقت على ترقية خدمات الهاتف ‍المحمول للفلسطينيين

وافقت إسرائيل على ترقية خدمات الهاتف ‍المحمول للفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الجيل الرابع، وفق ما أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية.



وأوضحت الوزارة أنّ شركتي خدمات الهاتف المحمول الفلسطينيتين، جوّال وأريدُ، وشركة إريكسون ⁠السويدية للبنية التحتية لشبكات المحمول وقعن اتفاقيات إدارية نالت موافقة إسرائيل ‍الأحد.



ويتنافس مقدمو خدمات الاتصالات الفلسطينيين مع شركات خليوية إسرائيلية تعمل على ترددات الجيل الخامس الأسرع بكثير.



وتسعى إسرائيل إلى وقف استخدام تقنيات الجيلين الثاني ⁠والثالث القديمة.



ونصحت الجمهور بالتحول إلى أجهزة تدعم الجيلين الرابع والخامس.



ومع ‍ذلك، لا تتوفر في قطاع غزة سوى شبكات الجيل الثاني فقط.