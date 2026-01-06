روسيا: ينبغي لفنزويلا تحديد مصيرها بنفسها دون تدخل خارجي

عبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن ترحيبها بتعيين ديلسي رودريغيز رئيسة مؤقتة لفنزويلا، مؤكدة أن الفنزويليين يجب أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم دون تدخل خارجي.



ودفع الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو ببراءته في نيويورك أمس الاثنين بتهم تتعلق بالمخدرات بعد أن ألقت قوات خاصة أميركية القبض عليه في هجوم خاطف ترك القادة الفنزويليين في كراكاس في حالة من الارتباك لإعادة تنظيم صفوفهم.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها ترحب بجهود السلطات الفنزويلية لحماية سيادة البلاد ومصالحها الوطنية.