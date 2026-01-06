الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كندا: الدنمارك وغرينلاند يملكان وحدهما القرار بشأن مستقبل الجزيرة

أخبار دولية
2026-01-06 | 10:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كندا: الدنمارك وغرينلاند يملكان وحدهما القرار بشأن مستقبل الجزيرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كندا: الدنمارك وغرينلاند يملكان وحدهما القرار بشأن مستقبل الجزيرة

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الثلاثاء ردا على سؤال حول التهديدات الأميركية بضم جزيرة غرينلاند الواقعة في القطب الشمالي أن الدنمرك وغرينلاند وحدهما هما من يقرران مستقبل الجزيرة.

وقال كارني للصحفيين في باريس: "مستقبل غرينلاند هو قرار يخص حصريا شعب غرينلاند والدنمرك".

وقبل ذلك بساعات، أكد قادة قوى أوروبية كبرى دعمهم لغرينلاند، قائلين في بيان مشترك إن الجزيرة ملك لشعبها.

أخبار دولية

الدنمارك

وغرينلاند

يملكان

وحدهما

القرار

مستقبل

الجزيرة

LBCI التالي
روسيا: ينبغي لفنزويلا تحديد مصيرها بنفسها دون تدخل خارجي
وزير الخارجية الإسرائيلي: الاعتراف بأرض الصومال قرار "أخلاقي" ينسجم مع "الواقع"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:48

بيان أوروبيّ مشترك: الدنمرك وغرينلاند وحدهما ​من يمكنهما اتخاذ القرارات

LBCI
أخبار دولية
2026-01-05

رئيسة وزراء الدنمارك تدعو الولايات المتحدة الى "الكف عن تهديداتها" بشأن غرينلاند

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-29

متري للـLBCI: البابا يملك شعبية في الولايات المتحدة لكنّه لا يملك قدرة التأثير على صنّاع القرار

LBCI
أخبار دولية
2026-01-05

فرنسا تؤكد دعمها لسيادة الدنمرك وغرينلاند بعد تجدد تهديدات ترامب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:53

إدارة ترامب: لدينا الوسائل لرفع إنتاج النفط الفنزويلي سريعا

LBCI
أخبار دولية
16:28

البيت الأبيض: ترامب ومستشاروه يناقشون خيارات الحصول على غرينلاند والجيش خيار مطروح

LBCI
أخبار دولية
15:51

سوريا تعلق الملاحة الجوية في مطار حلب مع استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية والكردية

LBCI
أخبار دولية
14:20

سوريا: لا يمكن بحث ملفات استراتيجية مع إسرائيل دون جدول زمني لانسحابها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-02

السلطات السويسرية ترجح أن صنفا من الألعاب النارية سبب الحريق في منتجع التزلج

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

أفضل برج لعام 2026... سنة الحظوظ الكبرى لبرج الحوت (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-24

حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات

LBCI
منوعات
14:47

أمام أعين أصدقائه... تمساح يسحب تلميذًا إلى أعماق النهر: وهذه التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

ليلة الضربات المقصودة: رسائل إسرائيلية قبيل اجتماعَي الميكانيزم والحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

البترون تحقق الامنيات و"Imagine "more

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من الساري بورما إلى الجوقات الكنسية المتنقّلة: تقاليد الميلاد عند الأرمن الأرثوذكس

LBCI
أخبار دولية
13:42

منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها

LBCI
أخبار دولية
13:40

ترامب: الولايات المتحدة ستتولى "إدارة" فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
13:37

غرينلاند تحت عين ترامب: جزيرة تتحوّل إلى ساحة صراع دولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

أميركا في دخول مباشر على خطِّ إنهاء الصراع السعودي - الإماراتي على أرض اليمن الجنوبي

LBCI
أخبار دولية
13:28

الحكومة السورية تتهم قسد بتلقي أوامر من المعقل الرئيسي لقيادة حزب العمال الكردستاني... والأخيرة تستنكر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:17

بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:36

قوى الأمن توضح سبب وفاة سجين وتنفي انتشار أية أمراض معدية في سجن روميه

LBCI
أمن وقضاء
07:29

شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها

LBCI
آخر الأخبار
09:35

أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف قبل قليل عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
10:39

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة كفردونين - قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين

LBCI
خبر عاجل
13:49

رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"

LBCI
منوعات
08:37

رقصت داخل مسجد تركي أثناء الصلاة… فيديو يثير غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل

LBCI
آخر الأخبار
07:15

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة بسبب أشعال ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More