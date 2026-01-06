كندا: الدنمارك وغرينلاند يملكان وحدهما القرار بشأن مستقبل الجزيرة

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الثلاثاء ردا على سؤال حول التهديدات الأميركية بضم جزيرة غرينلاند الواقعة في القطب الشمالي أن الدنمرك وغرينلاند وحدهما هما من يقرران مستقبل الجزيرة.



وقال كارني للصحفيين في باريس: "مستقبل غرينلاند هو قرار يخص حصريا شعب غرينلاند والدنمرك".



وقبل ذلك بساعات، أكد قادة قوى أوروبية كبرى دعمهم لغرينلاند، قائلين في بيان مشترك إن الجزيرة ملك لشعبها.