سوريا: لا يمكن بحث ملفات استراتيجية مع إسرائيل دون جدول زمني لانسحابها

رأى مسؤول سوري اليوم الثلاثاء أنه "لا يمكن الانتقال إلى أي ملفات استراتيجية" في المحادثات مع إسرائيل دون جدول زمني واضح وملزم لخروج القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية التي استولت عليها بعد سقوط بشار الأسد في كانون الأول 2024.



وقال المسؤول، الذي تحدث مع رويترز شريطة عدم نشر اسمه، إن أحدث جولة من المحادثات التي جرت بوساطة أميركية في باريس، وانعقدت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، انتهت بمبادرة أميركية "على تجميد فوري لكافة الأنشطة العسكرية الإسرائيلية" ضد سوريا.



ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق على هذه المسألة.