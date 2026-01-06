سوريا تعلق الملاحة الجوية في مطار حلب مع استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية والكردية

علّقت السلطات السورية الثلاثاء حركة الملاحة الجوية من مطار حلب واليه في شمال البلاد، مع استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد في المدينة.



واعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي "تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب لمدة 24 ساعة وتحويلها إلى مطار دمشق"، بحسب ما نقلت وكالة سانا الرسمية للانباء.