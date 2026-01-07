رئيس المجلس الانتقاليّ الجنوبيّ ⁠اليمنيّ قرّر عدم السفر إلى الرياض

‍قرّر رئيس المجلس الانتقاليّ الجنوبيّ ⁠اليمنيّ عيدروس ‍الزبيدي ‌عدم السفر إلى الرياض، ⁠تجنبًا لخلق فراغ أمنيّ في عدن، وفق ما أعلن المسؤول الكبير في المجلس الانتقاليّ الجنوبيّ ⁠اليمنيّ عمرو البيض.



و⁠حذّرت السعودية الزبيدي ‍من مغبة عدم ‍المشاركة في ‌الحوار في الرياض، وإلا سيواجه قصف عدن.



ويأتي هذا بعد أن قال التحالف الذي تقوده السعودية في البلاد إنه فر إلى وجهة مجهولة.