القوات الأميركية تحاول السيطرة على ناقلة نفط روسية في الأطلسي

أعلنت وسائل إعلام أميركية أن الجيش الأميركي ينفّذ الأربعاء عملية للسيطرة على ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي، بعدما أرسلت موسكو قطعا بحرية لمرافقتها.



وأوضحت تقارير أوردتها قناتا "فوكس نيوز" و"سي إن إن" أن العملية تأتي بعد ساعات من معلومات صحافية أفادت بأن روسيا أرسلت قطعا بحرية لمرافقة الناقلة التي تلاحقها واشنطن في إطار حصارها ضد ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا.