إسرائيل تبدأ بإزالة ألغام على الحدود مع الأردن

بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعمال إزالة الألغام في المنطقة الحدودية مع الأردن، وذلك في إطار أعمال إنشاء حاجز حدودي جديد يهدف، بحسب قولها، إلى الحد من تهريب الأسلحة.



وأوضح بيان للوزارة "تدمير ما مجموعه نحو 500 لغم قديم مضاد للدبابات، كانت مزروعة في المنطقة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي".



وأظهرت لقطات مصورة عمالا يقومون بتفجير خطي للألغام في منطقة غور الأردن، بمحاذاة سياج حدودي قائم بالفعل.