أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران على خلفية الاحتجاجات

أبلغت الحكومة الأسترالية رعاياها بوجوب مغادرة إيران "في أسرع وقت ممكن"، على خلفية الاحتجاجات القائمة في البلاد.وقالت الحكومة في تحديث لإرشادات السفر "إن كنت في إيران، عليك المغادرة في أقرب وقت ممكن"، مضيفة "تشهد البلاد احتجاجات عنيفة متواصلة على مستوى وطني قد تتصاعد من دون سابق إنذار الوضع الأمني متقلّب".