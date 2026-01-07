وزير الدفاع الأميركي: الحظر على النفط الفنزويلي يسري "في كل مكان"

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن الحصار الأميركي المفروض على النفط الفنزويلي يسري "في كل مكان في العالم"، وذلك إثر إعلان احتجاز ناقلة نفط ترفع علم روسيا في شمال المحيط الأطلسي قرب ايسلندا.وكتب هيغسيث عبر منصة "إكس" أن "الحصار المفروض على النفط الفنزويلي غير القانوني والخاضع للعقوبات قائم بالكامل، في كل مكان في العالم".