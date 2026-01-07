موسكو تطالب واشنطن بـ"عودة سريعة" لأفراد طاقم الناقلة الروسية المحتجزة

طالبت موسكو واشنطن بتأمين "عودة سريعة" لأفراد طاقم الناقلة الروسية التي أعلنت الولايات المتحدة احتجازها في شمال المحيط الأطلسي.



وقالت وزارة الخارجية الروسية، بحسب ما نقلت عنها وكالة تاس: "نظرا الى المعلومات الواردة بشأن وجود مواطنين روس ضمن أفراد الطاقم، نطالب الولايات المتحدة بضمان المعاملة الانسانية والكريمة، والاحترام التام لحقوقهم واهتماماتهم، وعدم عرقلة عودتهم السريعة الى وطنهم".



ولم تحدد السلطات الروسية عدد مواطنيها ضمن أفراد طاقم الناقلة التي طاردتها واشنطن من قبالة سواحل فنزويلا.