وزير الخارجية الأميركي يعلن أنه سيلتقي مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه يعتزم الاجتماع مع مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل، بعدما طلبت كوبنهاغن لقاءه لمناقشة تلويح الرئيس دونالد ترامب المتواصل بالسيطرة على جزيرة غرينلاند التابعة للمملكة والتي تتمتع بحكم ذاتي.



وقال روبيو للصحافيين: "سألتقي بهم الأسبوع المقبل".