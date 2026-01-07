إعلان حظر التجول في عدن بجنوب اليمن

فرضت السلطات الانفصالية في جنوب اليمن حظر تجول ليليا في معقلها مدينة عدن، مع تصاعد المخاوف من وقوع اشتباكات مع القوات المدعومة من السعودية.



وأعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبد الرحمن المحرمي، المسؤول عن القوات التي تقوم بدوريات في مدينة عدن، عن فرض حظر تجول من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا (18,00 إلى 03,00 بتوقيت غرينتش).

