الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إعلان حظر التجول في عدن بجنوب اليمن

أخبار دولية
2026-01-07 | 11:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إعلان حظر التجول في عدن بجنوب اليمن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إعلان حظر التجول في عدن بجنوب اليمن

فرضت السلطات الانفصالية في جنوب اليمن حظر تجول ليليا في معقلها مدينة عدن، مع تصاعد المخاوف من وقوع اشتباكات مع القوات المدعومة من السعودية.
     
وأعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبد الرحمن المحرمي، المسؤول عن القوات التي تقوم بدوريات في مدينة عدن، عن فرض حظر تجول من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا (18,00 إلى 03,00 بتوقيت غرينتش).
     

أخبار دولية

التجول

بجنوب

اليمن

LBCI التالي
الولايات المتحدة احتجزت ناقلةَ نفط وروسيا: لضمان معاملة إنسانية كريمة
وزير الخارجية الأميركي يعلن أنه سيلتقي مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-27

الجيش في غينيا بيساو يمنع "جميع التظاهرات" ويرفع حظر التجول بعد الانقلاب

LBCI
أخبار دولية
2025-12-26

المجلس الانتقالي في جنوب اليمن يعلن تعرّض مواقعه لغارات سعودية

LBCI
أخبار دولية
02:08

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن: الزبيدي في عدن

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-30

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: فرض حظر جوي وحصار بحري وبري لمدة 72 ساعة في اليمن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:30

السلطات السورية تسوّي وضع محمد حمشو أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالأسد

LBCI
أخبار دولية
14:07

الأونروا تستغني عن 571 موظفا محليا في غزة بسبب أزمة مالية حادّة

LBCI
أخبار دولية
14:05

واشنطن تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي

LBCI
أخبار دولية
14:02

السلطات الفنزويلية تقول إن الضربات الأميركية ألحقت أضرارا بمركز للرياضيات ومستودع للأدوية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-23

سبل الخروج من دوّامة أزمة موظّفي القطاع العام

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-04

إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و14 جريحًا في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-31

تحذيرات أمنية في إسرائيل من حرب على حزب الله

LBCI
خبر عاجل
2026-01-05

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله كانا يعملان على محاولات إعادة اعمار بنى عسكرية لحزب الله في منطقة جميجمة بجنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أي حدث قد يصبح رهانًا… حتى ما لم يخطر على البال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

من مدرج عدن إلى طاولة الرياض: وفد بلا رئيس وتوتر بلا سقف

LBCI
أخبار دولية
13:20

حلب تنفجر! إشتباكات دامية في الشيخ مقصود والأشرفية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

من الجنوب: التوتر بين اليونيفيل والجيش الاسرائيليّ يعود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

إجتماع الميكانيزم تقني عادي والعين على جلسة مجلس الوزراء وتقرير الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

بعد المباحثات الإسرائيلية الأميركية... إسرائيل رتّبت أولوياتها بين لبنان وإيران

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-01-2026

LBCI
أخبار دولية
12:27

الولايات المتحدة احتجزت ناقلةَ نفط وروسيا: لضمان معاملة إنسانية كريمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:43

المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا

LBCI
حال الطقس
02:34

تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
00:21

الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

LBCI
خبر عاجل
13:58

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

LBCI
خبر عاجل
04:52

الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان

LBCI
خبر عاجل
08:58

معلومات للـLBCI: زيارة السفير السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام تأتي في اطار دعم الحكومة وتأييد الاصلاحات المالية التي تقوم بها واخرها قانون الفجوة المالية

LBCI
اخبار البرامج
16:13

"مقابلتي مع شيرين كانت الأبشع"… وما رأيه بنجاح أغاني فضل شاكر؟

LBCI
صحف اليوم
23:45

مصدر لـ"الأنباء الكويتية": لبنان أمام ساعات حاسمة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More