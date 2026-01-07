فنزويلا تتفاوض مع الولايات المتحدة في شأن "بيع النفط"

أعلنت شركة النفط الفنزويلية العامة الاربعاء أنها تتفاوض مع الولايات المتحدة في شأن بيع النفط، بعد اعتقال الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو وتصريح الرئيس دونالد ترامب بأن واشنطن ستدير تسويق الخام الفنزويلي.



وقالت الشركة في بيان إنها "تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة لبيع كميات من النفط في إطار العلاقات التجارية الموجودة بين البلدين"، لافتة الى أن "هذه العملية (تستند) الى تبادل محض تجاري، ينسجم مع معايير القانون والشفافية والفائدة المتبادلة".

