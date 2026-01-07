السلطات الفنزويلية تقول إن الضربات الأميركية ألحقت أضرارا بمركز للرياضيات ومستودع للأدوية

قالت الحكومة الفنزويلية الأربعاء إن الضربات العسكرية الأميركية التي أفضت إلى إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو، ألحقت أضرارا بمبان مدنية، بينها مختبرات علمية ومستودع أدوية.



وأسفر الهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة فجر السبت على كراكاس عن مقتل مدني واحد على الأقل و56 جنديا فنزويليا وكوبيا، وفق مصادر عدة.



وكان وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز قد تحدّث عن إصابة مدنيين من دون تفصيل العدد، في حين تحدّثت وكالة فرانس برس إلى أسرة امرأة تبلغ 78 عاما قضت بعد ضربة استهدفت مبنى تقع فيه شقّتها في مدينة لا غوايرا الساحلية.



ونشرت وزيرة العلوم والتكنولوجيا غابرييلا خيمينيز الأربعاء لقطات على منصات للتواصل الاجتماعي تُظهر مبنى مدمّرا قالت إنه كان يضم مركزا للرياضيات في المعهد الفنزويلي للبحوث العلمية، في ضواحي كراكاس.



وكتبت الوزيرة على منصة تلغرام "أصاب صاروخان المنطقة بشكل مباشر"، ونشرت صورا لجدران منهارة وحديد ملتو وشظايا قالت إنها لقنبلة انزلاقية أميركية من نوع إيه جي إم-154.



وقالت الوزيرة "كان الهجوم شاملا: هذه المناطق كانت تضم خوادم ومعدّات أساسية لشبكاتنا الحاسوبية، وقد دُمّرت بالكامل".