واشنطن تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي



أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء احتجاز ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي، في إطار الحصار الذي تفرضه واشنطن على ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا، فيما نددت موسكو بالعملية.



بعيد ذلك، أعلنت واشنطن أيضا اعتراض ناقلة نفط في البحر الكاريبي لا ترفع أي علم وتخضع لعقوبات أميركية، وسيتم اقتيادها إلى الولايات المتحدة.



وجاءت العملية الأميركية في شمال المحيط الأطلسي بعد ساعات من تقارير صحافية أفادت بأن روسيا أرسلت سفينة حربية واحدة على الأقل لمرافقة الناقلة.



وكتبت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا عبر منصة إكس مع صورة لخفر السواحل، أن "وزارتي العدل والأمن الداخلي، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، أعلنتا اليوم احتجاز الناقلة بيلا 1 لانتهاكها العقوبات الأميركية".



بدوره، كتب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عبر منصة إكس أن "الحصار المفروض على النفط الفنزويلي غير القانوني والخاضع للعقوبات يسري بالكامل في كل مكان في العالم".





