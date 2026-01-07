الأونروا تستغني عن 571 موظفا محليا في غزة بسبب أزمة مالية حادّة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأربعاء أن أزمة مالية حادة أجبرتها هذا الأسبوع على الاستغناء عن مئات من موظفيها في غزة، علما أنهم غادروا القطاع سابقا.



وقال متحدث باسم الأونروا لوكالة فرانس برس في رسالة عبر البريد الالكتروني "تم الثلاثاء إبلاغ 571 موظفا محليا في الأونروا، موجودين خارج غزة، بإنهاء خدماتهم مع أثر فوري".



على مدى أكثر من سبعة عقود، قدمت الأونروا العون والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا.



لكن الوكالة تعاني تراجعا في التبرعات التي تعتمد عليها، بعدما أصبحت محورا لانتقادات وهجمات إسرائيلية متزايدة، ما تسبب في ما وصفه المتحدث باسمها بـ"أزمة مالية غير مسبوقة".



وقال المتحدث إن النشاط الذي كُلفت به الأونروا كلف حوالى 880 مليون دولار في عام 2025، إلا أن الوكالة لم تتلق سوى حوالى 570 مليون دولار من المساهمات.



وأضاف "في ظل الوضع الراهن، نتوقع عجزا كبيرا في عام 2026".