السلطات السورية تسوّي وضع محمد حمشو أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالأسد
أخبار دولية
2026-01-07 | 14:30
السلطات السورية تسوّي وضع محمد حمشو أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالأسد
أعلنت السلطات السورية الأربعاء تسوية وضع محمّد حمشو، أبرز رجال الأعمال الذين ارتبط اسمهم بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد والخاضع لعقوبات أميركية وأوروبية، في خطوة غير مسبوقة منذ وصولها الى الحكم.
وقال مصدران لوكالة فرانس برس إن حمشو، عضو مجلس الشعب سابقا وأحد رجال الأعمال الذين راكموا ثرواتهم خلال سنوات النزاع، استفاد في تسوية وضعه من علاقة عائلية تجمعه مع دولة قطر، إحدى ابرز داعمي السلطات الجديدة في دمشق.
وفي بيان، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، التي تشكّلت العام الماضي، عن "إنجاز تسوية رسمية لرجل الأعمال محمّد حمشو" بعد "تحقيقات موسعة وفحص شامل للأصول والإقرارات المالية" المقدمة منه.
وكان حمشو نشر الثلاثاء بيانا على موقع فيسبوك، أعلن فيه "توقيع اتفاق شامل بيني وبين الحكومة الجديدة" في إطار "تنظيم وتثبيت الوضع القانوني". وتوجّه بالشكر الى الرئيس أحمد الشرع على "السياسة الحكيمة التي اعتمدها في طي صفحة الماضي".
وبعد أشهر من اندلاع النزاع عام 2011، جمّدت الخزانة الأميركية أصول حمشو ومجموعة شركاته. ووصفته بـ"شريك مقرب من ماهر الاسد" شقيق الرئيس المخلوع، "عمل كوسيط له ولعدد من شركاته".
